Cуд приостановил классификацию АдГ как экстремистскую

Немецкий суд удовлетворил ходатайство АдГ о запрете называть ее экстремистской
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Немецкий суд удовлетворил ходатайство партии «Альтернатива для Германии» (AfD), предписав не классифицировать ее как «правоэкстремистскую организацию». Об этом сообщило агентство Reuters.

Партия назвала это решение «значительным успехом для верховенства права и демократической справедливости».

«Это первый шаг, мы здесь победили, и пока что мы должны праздновать это как успех», — сказал сопредседатель партии Тино Хрупалла журналистам.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что окончательное решение еще не принято, но отметил, что суд установил «достаточную уверенность в том, что внутри партии «Альтернатива для Германии» предпринимаются попытки противодействия свободному демократическому порядку».

В мае 2025 года Федеральное ведомство по охране конституции Германии классифицировало партию АдГ как «доказанную правоэкстремистскую организацию». Однако вскоре после этого суд временно приостановил действие этой классификации на время рассмотрения апелляции.

Ранее семерым сотрудникам партии АдГ запретили вход в бундестаг.

 
