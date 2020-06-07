Чикаго снимает комендантский час

Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила об отмене комендантского часа, введенного из-за беспорядков. Об этом глава города написала в Twitter.

«Комендантский час снимается незамедлительно», — написала она.

Также сообщается, что в городе восстановилось движение транспорта.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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