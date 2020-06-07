В США рассказали о репутации участка, полицейские которого задерживали Джорджа Флойда

Газета Star Tribune рассказала, что у участка, полицейские которого провели задержание афроамериканца Джорджа Флойда, была плохая репутация.

По данным издания, один из сотрудников третьего полицейского участка в Миннеаполисе ударил подозреваемого так, что раздробил ему челюсть.

Кроме того, другие офицеры также применяли силу к подозреваемому не в тяжком правонарушении, избивая его руками и пистолетами.

Газета также приводит пример грубого отношения сотрудников полиции данного участка к работникам секс-индустрии.

Авторы материала также заявили, что сотрудники других полицейских участков города используют определенное выражения, обозначая стиль работы стражей порядка Третьего участка.

«Есть способы, которыми работает полиция Миннеаполиса, а есть способы, которыми действуют «в Третьем», — сказано в статье.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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