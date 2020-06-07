В Молдавии число заражений коронавирусом возросло до 9700
В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 189, достигнув 9700, пишет минздрав страны.
Сообщается, что в стране от коронавируса вылечились 5638, скончался 341 пациент.
С 16 мая в стране действует чрезвычайное положение в области здравоохранения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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