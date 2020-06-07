СК проверяет сведения о невыплате компенсаций медикам в Москве

Следователи проверяют информацию о невыплате медицинским работникам одной из столичных больниц надбавок за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что работники Центральной клинической больницы №6 не получили положенные компенсации, отметила Марковская. Она добавила, что в настоящее время проводится доследственная проверка.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 тыс. до 50 тыс. руб., в зависимости от должности.

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