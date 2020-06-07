В Норильск для ликвидации ЧС прибыли спасатели арктического отряда

Спасатели Дудинского арктического отряда МЧС России прибыли в Норильск для ликвидации последствий разлива дизельного топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

На усиление действующего состава направлены девять спасателей и шесть единиц техники, что позволит повысить мобильность группировки, отметили в министерстве. Общая группировка на данный момент состоит из 489 человек и 200 единиц техники.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 100 тыс. кв. м.

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