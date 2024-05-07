Уехавший в Белоруссию варшавский судья заявил, что чувствовал в Польше угрозу

Судья административного суда Варшавы Томаш Шмидт, который попросил убежище в Белоруссии, в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что в Польше занимался делами разведки.

В Польше судья рассматривал дела, которые вязаны с полицией, армией, польской разведкой, контрразведкой и войсковой разведкой.

«Я занимался охраной личных данных», — сказал он.

Шмидт отметил, что в Польше он чувствовал угрозу в отношении себя, тогда как Белоруссия, по его мнению, является свободной страной.

«Прокуратура собирает материалы, меня обвиняют в шпионской деятельности. Это постоянно происходит. Действия уже предпринимаются, это очень решительные действия», — добавил судья.

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