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В Кремле объяснили отсутствие западных послов на инаугурации Путина

Ушаков: не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в РФ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что дипломаты стран Запада, которые не пришли на церемонию инаугурации Владимира Путина, но были аккредитованы при нем, забыли зачем находятся в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему. Я думаю, что им свои столицы мешают осуществлять нормально дипломатические функции, что вызывает сожаление», — сообщил Ушаков.

Он добавил, что такие действия западных послов «сами по себе о многом говорят».

Сама инаугурация прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и штандарт президента. Вслед за ними военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента и специальный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин принял присягу.

Путин торжественно вступает в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно, что на инаугурации Путина впервые присутствует ребенок.

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