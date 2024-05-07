В Кремле объяснили отсутствие западных послов на инаугурации Путина

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что дипломаты стран Запада, которые не пришли на церемонию инаугурации Владимира Путина, но были аккредитованы при нем, забыли зачем находятся в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему. Я думаю, что им свои столицы мешают осуществлять нормально дипломатические функции, что вызывает сожаление», — сообщил Ушаков.

Он добавил, что такие действия западных послов «сами по себе о многом говорят».

Сама инаугурация прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и штандарт президента. Вслед за ними военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента и специальный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин принял присягу.

Путин торжественно вступает в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно, что на инаугурации Путина впервые присутствует ребенок.