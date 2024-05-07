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Бывшей следовательнице из Петербурга дали восемь лет колонии

В Петербурге бывшая следовательница получила восемь лет колонии за взятку

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд приговорил бывшую следовательницу МВД РФ по центральному району города Рукият Расулову к восьми годам лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Правоохранители установили, что в 2022 году сотрудница органов, будучи старшим следователем, заявила представителям ООО «Агат», что за вознаграждение прекратит уголовное дело в отношении одного из представителей компании. Точную сумму взятки женщина не обговаривала, однако суд установил, что размер вознаграждения должен был составить около 1 млн рублей.

Деньги передал адвокат представителя фирмы в коробке из-под конфет — в ней обнаружили 895 тыс. рублей — четыре купюры достоинством 5 тыс. рублей были муляжами. Сразу после получения коробки Расулову задержали представители управления собственной безопасности МВД. Факт коррупции был раскрыт благодаря посреднику, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Экс-следовательница свою вину не признала. Ее приговорили к лишению свободы на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После отбытия наказания Расуловой запретили восемь лет занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее суд арестовал замглавы Василеостровского района Петербурга по делу о взятке.

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