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Омичку осудили на шесть лет колонии за дискредитацию ВС РФ

«Новый Омск»: омичку-эмигрантку осудили на шесть лет колонии за фейки о ВС РФ

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Shutterstock

Сбежавшую за рубеж омичку осудили на шесть лет колонии за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает «Новый Омск».

После освобождения женщине нельзя будет заниматься администрированием сайтов в течение четырех лет. Сообщается, что поводом для приговора стала публикация, которую женщина сделала в 2022 году. При этом прокуратура подчеркнула, что информация, распространенная россиянкой, не соответствует действительности.

«Военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника», — подчеркнули в ведомстве.

После возбуждения уголовного дела женщина уехала в Турцию, найти ее не удалось. Она арестована заочно.

До этого в Каменск-Уральском женщину оштрафовали за комментарий под постом об СВО.

Ранее врачи в стихах призвали освободить педиатра Буянову, обвиняемую в дискредитации армии.

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