В Польше раскрыли, что могло предотвратить конфликт на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы европейские лидеры лучше подготовились к возможному конфликту. Его слова приводит Onet.

«Дело не в том, что Украина должна проиграть войну. Если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга, кем является Украина», – сказал Туск.

Он подчеркнул, что сегодня Европа должна стать безопасным континентом, и ЕС следует приложить усилия для этого. Туск также вспомнил времена коронавируса, отметив, что тогда европейцы объединились для борьбы с пандемией.

До этого руководитель Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Строжик высказал мнение, что Владимир Путин готов провести «мини-операцию» против одной из стран НАТО.

«Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или – высадиться на одном из шведских островов», – сказал Строжик.

Ранее американский генерал заявил, что без Крыма у Украины нет будущего.