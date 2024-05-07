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Коллекторы начали массово скупать долги россиян

«Ведомости»: банки распродали почти 90% плохих долгов за первый квартал

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Коллекторские агентства в январе-марте 2024 года выкупили у банков 56,4 млрд рублей просроченных долгов россиян — это рекордные 89% от общего объема реализованных за квартал «плохих» кредитов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

За первые три месяца текущего года банки выставили на продажу просроченную задолженность физлиц на сумму 63,5 млрд рублей, что на 2,2% превышает показатель аналогичного периода 2023-го. При этом годом ранее коллекторам удалось закрыть только 85,1% сделок, а в кризисном 2022 году — лишь 69,9%.

Средняя цена по заключенным в первом квартале контрактам на переуступку долгов (цессии) составила 7,8% от номинала просроченных обязательств против 6,9% годом ранее и 10,78% в начале 2022-го.

«Традиционно первые кварталы являются наиболее спокойными на рынке цессии с точки зрения предложения. Однако в этом году банки аккумулировали большие объемы «вызревших» портфелей к продаже после низкой активности в IV квартале», — пояснила коммерческий директор ID Collect Татьяна Волегова.

По ее оценке, предложение на рынке банковской цессии в 2024 году будет расти и по итогам года может увеличиться на 10-15% к прошлогоднему уровню.

При этом доля закрытых сделок не опустится ниже 85%.

«Рекордный показатель закрытых сделок говорит о том, что продавцы и покупатели достигли взаимопонимания в части покупки и продажи», — отметили в НАПКА.

До этого правительство РФ предложило применять оружие против должников.

Ранее в России вырос средний платеж коллекторам

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