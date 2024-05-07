В Польше оценили вероятность возвращения всеобщего призыва

Власти Польши не намерены возвращать всеобщую воинскую повинность в стране, вооруженные силы комплектуются за счет добровольцев, желающих пройти службу в армии. Об этом в беседе с польским телеканалом Polsat заявил начальник Генштаба ВС Польши, генерал Веслав Кукула.

«Самый простой путь – вернуться к обязательности военной службы, но сегодня мы не видим такой необходимости. Мы хотим опираться на добровольцев и интерес, которые довольно распространены в польском обществе», — отметил он.

Как сообщал генерал, подход Польши в этом вопросе заключается в том, чтобы предоставить возможности тем, кто хочет «совместить свою личную и профессиональную жизнь, свою профессиональную карьеру с военной службой».

1 мая бывший уполномоченный бундестага по вопросам обороны, действующий президент Общества политики безопасности Ханс-Петер Бартель призвал ввести обязательную воинскую службу для «взрослых обоих полов».

Ранее Шольц оценил вероятность возвращения всеобщего призыва в ФРГ.