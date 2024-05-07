Главаря якудзы арестовали в Токио за кражу карточек с покемонами

В Токио арестовали одного из главарей банды, который украл карточки с покемонами, пишет местное издание Japan Today.

Как сообщили в токийской полиции, арестованного зовут Кейта Сайто, ему 39 лет. Он является одним из главарей второй по численности преступной группировки. Мужчина был пойман полицейскими после ограбления. При себе у него нашли $1600 и 25 карточек с покемонами.

Сайто признал свою вину и был помещен под стражу. Сейчас следователи разыскивают еще двоих мужчин, которые могут быть причастны к ограблению. После того, как новость об арестованном Кейта разошлась по соцсетям, люди принялись шутить на этот счет.

«Даже якудза увлекаются покемонами», — пишут комментаторы.

Ранее в США полицейские проигнорировали вызов и продолжили играть в Pokemon Go. После этого они были уволены со службы.