Россиянам рассказали, какая неисправность может привести к опрокидыванию автомобиля на ходу

Одно из самых опасных повреждений шин — это деформация ее боковины. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Одно из частых и опасных повреждений автомобильной покрышки – деформация боковины. В простонародье это называют грыжа. Чаще всего проблема случается из-за наезда на какое-то препятствие. В данном случае каркас шины повреждается, и воздух в поврежденном месте держится только за счет резины. Главная опасность грыжи – шина может окончательно порваться в данном месте, вплоть до невозможности восстановить», — сказал Погуляев.

Ездить на автомобиле, у которого есть шина с грыжей, опасно для жизни. По словам Погуляева, если разрыв такой покрышки произойдет на скорости, то последствия могут быть плачевными, вплоть до серьезного ДТП с опрокидыванием машины.

Рекомендуется при обнаружении деформации, незамедлительно обратиться в автосервис, чтобы проблему исправили. Опытные мастера легко могут устранить такое повреждение, добавил он.

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