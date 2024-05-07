Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агент Дзюбы рассказал о негативе к футболисту среди руководителей «Локомотива»

Агент Дзюбы Гольдман обвинил в отсутствии смелости тренера «Локо» Галактионова

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал об отношении в команде к форварду. Его слова передает «Матч ТВ».

«То, что в руководстве «Локомотива» есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артему, ни для кого не секрет», — сказал Гольдман.

Также он рассказал, что тренер Михаил Галактионов стал вести себя по-другому по отношению к форварду, несмотря на договоренность открыто разговаривать друг с другом.

«У Михаила Михайловича этой смелости, видимо, не хватило. Именно поэтому поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего. Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим», — добавил Гольдман.

В матче 6 мая против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился. Последний раз нападающий играл в матче против «Спартака» 28 апреля. Тогда он провел на поле семь минут.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от продления контракта с «Локомотивом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами