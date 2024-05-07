Агент Дзюбы рассказал о негативе к футболисту среди руководителей «Локомотива»

Представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал об отношении в команде к форварду. Его слова передает «Матч ТВ».

«То, что в руководстве «Локомотива» есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артему, ни для кого не секрет», — сказал Гольдман.

Также он рассказал, что тренер Михаил Галактионов стал вести себя по-другому по отношению к форварду, несмотря на договоренность открыто разговаривать друг с другом.

«У Михаила Михайловича этой смелости, видимо, не хватило. Именно поэтому поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего. Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим», — добавил Гольдман.

В матче 6 мая против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился. Последний раз нападающий играл в матче против «Спартака» 28 апреля. Тогда он провел на поле семь минут.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от продления контракта с «Локомотивом».