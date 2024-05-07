Врачи не согласились с заявлением ВОЗ о ненужных антибиотиках при COVID

Врачи назначали антибиотики пациентам с коронавирусом, если у них была диагностирована пневмония, сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он не согласился с выводами ВОЗ о том, что трое из четверых людей с COVID получали ненужную антибактериальную терапию.

Напомним, на основе данных о 450 тыс. пациентов из 65 стран, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что с 2020 по 2023 годы большинству из них назначали антибиотики «на всякий случай», из-за чего сильно вырос уровень устойчивости бактерий к препаратам. Викулов не согласился с тем, что это было частой практикой при лечении ковида.

«У многих пациентов были бактериальные осложнения, пневмония была не только вирусная, но и вирусно-бактериальная», — заявил он в беседе с НСН.

Также, по его словам, показания к лечению антибиотиками имели больные коронавирусом в среднетяжелом и тяжелом состоянии. При этом с течением времени действительно стало очевидным, что антибактериальная терапия нужна была не всем, признался доктор.

«С обновлением клинических рекомендаций возникали и обновленные указания по применению антибиотиков. К примеру, при легких формах течения болезни у взрослых и детей перестали назначать азитромицин», — пояснил он.

Что касается устойчивости вирусов к антибиотикам, то гораздо в большей степени на это влияет самолечение людей, подчеркнул врач.

«Если обвинять врачей в том, что они неправильно лечили пациентов, то можно вообще не обращаться за медицинской помощью», — заявил Викулов, призвав задуматься о последствиях такого шага.

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