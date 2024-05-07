На бывшем российском заводе Toyota наладят выпуск автомобилей Aurus

Выпуск российских премиальных автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется начать до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова. Площадка уже передана бренду.

«Передали уже давно. До конца года запустим производство», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, передали ли бывший завод Toyota автопроизводителю Aurus.

До этого компания Aurus в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина представила обновленную версию модели Senat.

Автомобиль получил новую решетку радиатора, облегченный капот из алюминиевого сплава, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя, установлены новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

Машина оборудована гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового мотора мощностью 598 л.с.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.