Более тысячи москвичей сдали плазму для лечения пациентов с COVID-19

Более тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу нового типа, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

Переливание плазмы крови от переболевших новой коронавирусной инфекцией используется для лечения пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, пояснила Ракова.

По последней информации, в России зафиксировано 467 673 случая COVID-19, из них 5 859 — с летальным исходом. Выздоровел 226 731 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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