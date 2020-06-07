В Москве в воскресенье ожидается до +26°С

В столице и Подмосковье в воскресенье, 7 июня, ожидается до +26°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +24°C до +26°C, а ночью — от +15°C до +17°C.

В небе будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. По области местами будет гроза. Ветер будет переменный 5-7 м/с. При грозе его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, а ночью — 750 мм.

Более подробный прогноз доступен на странице погода.