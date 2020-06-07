Протесты против расизма продолжаются в Торонто

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Во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, 27 мая 2020 года Во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, 27 мая 2020 года
Во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, 27 мая 2020 года
Eric Miller/Reuters

В канадском городе Торонто продолжаются акции протеста против расизма и жестоких действий со стороны полиции. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, в демонстрациях участвуют тысячи людей, которые ходят по городским улицам, скандируя лозунги и неся плакаты.

Как отмечает полиция города, протесты проходят мирно.

Акции в Торонто проходят на фоне массовых протестов и беспорядков в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

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