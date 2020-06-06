В Саудовской Аравии число заражений коронавирусом приблизилось к 100 тысячам

В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 3121, приблизившись к 100 тысячам, пишет минздрав страны.

Суточный прирост в 3121 случай стал максимальным с начала пандемии.

В Саудовской Аравии от коронавируса вылечились 71 тысяча, скончались 676 человек. Страна занимает первое место среди арабских государств по распространению вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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