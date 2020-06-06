МЧС продолжит работы по ликвидации разлива топлива в Норильске по истечении 14 дней

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Сотрудники МЧС будут проводить точечные работы по устранению разлива топлива в Норильске даже после завершения 14-дневной активной фазы операции. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

В настоящее врем МЧС работает в труднодоступной болотистой местности. После окончания основных работ специалисты начнут точечно извлекать нефтепродукты с небольших территорий. Хотя работа непростая, ее технология проведения известна, уточнил Чуприян.

«Безусловно, после того, как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться», — цитирует Чуприяна ТАСС.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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