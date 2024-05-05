Эксперт раскритиковал политическую линию Макрона

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с «Известиями» заявил, что политическая линия президента Франции Эммануэля Макрона является безответственной.
По его словам, противоречивые заявления французского президента, который одновременно говорит об отправке войск на Украину и о мире, следует воспринимать в контексте внутренней политической ситуации во Франции, в которой правительство Макрона в последние годы не демонстрирует эффективности.
«Ему надо наверстывать это как-то путем внешней политики. По большому счету он хромая утка, которой надо будет передать власть своему преемнику», — сказал Газарян.
Он уверен, что Макрон пытается продемонстрировать свою эффективность в каком-нибудь направлении демонстрировать.
До этого Макрон заявил об опасной мощности и дальности российских ракет и призвал Запад не «устанавливать лимиты» на военную поддержку Киева.
Ранее президент Франции назвал поражение России на Украине «абсолютной необходимостью».