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Эксперт раскритиковал политическую линию Макрона

Политолог Газарян: политическая линия Макрона является безответственной

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с «Известиями» заявил, что политическая линия президента Франции Эммануэля Макрона является безответственной.

По его словам, противоречивые заявления французского президента, который одновременно говорит об отправке войск на Украину и о мире, следует воспринимать в контексте внутренней политической ситуации во Франции, в которой правительство Макрона в последние годы не демонстрирует эффективности.

«Ему надо наверстывать это как-то путем внешней политики. По большому счету он хромая утка, которой надо будет передать власть своему преемнику», — сказал Газарян.

Он уверен, что Макрон пытается продемонстрировать свою эффективность в каком-нибудь направлении демонстрировать.

До этого Макрон заявил об опасной мощности и дальности российских ракет и призвал Запад не «устанавливать лимиты» на военную поддержку Киева.

Ранее президент Франции назвал поражение России на Украине «абсолютной необходимостью».

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