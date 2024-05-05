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Швейцария не откажется от боеприпасов из солидарности с Киевом

Глава Швейцарии Амхерд: Берн не откажется от закупки боеприпасов ради Украины

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Denis Balibouse/Reuters

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что ее страна не станет отказываться от закупок вооружений из солидарности с Украиной или передавать ей часть своего арсенала. Ее слова приводит издание Blick.

«Мы не должны быть «слабым звеном», мы должны способствовать безопасности Европы. Поэтому мы продолжим закупки оружия», — объяснила свою позицию Амхерд.

В настоящее время на рынке боеприпасов возник дефицит, что осложняет их закупки для Украины.

На вопрос журналиста о возможном принятии чрезвычайного законодательства для создания правовой основы военной помощи Украине, швейцарский президент заявила, что в данных условиях этот закон применяться не может, поскольку обстоятельство не подходит под определение «случая крайней необходимости, как, например, во времена пандемии COVID-19».

При этом Амхерд выразила надежду на успех конференции по Украине в Бюргенштоке, которая будет проходить 15-16 июня.

До этого РФ призвала союзников не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Индия не приняла решения по участию в конференции по Украине в Швейцарии.

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