Москвичи угнали машину клиента с автомойки, чтобы купить алкоголь

Жителей Москвы подозревают в краже машины с автомойки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Молодые люди устроились на работу к хозяйке организации в конце апреля. По данным источника, она давно была знакома с мужчинами и считала их «проверенными людьми».

В день инцидента в помещении автомойки находилась машина марки Hyundai. Работники помыли средство передвижения, после чего отправились на автомобиле за алкоголем.

Владелец тем временем обнаружил пропажу и обратился к хозяйке пункта, но она не смогла сразу отреагировать на ситуацию, так как находилась в Петербурге.

Правоохранители оперативно разыскали мужчин. Как сообщает источник, в этот момент они уже были в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье о краже. О причинах произошедшего неизвестно.

До этого в Уфе сотрудник автомойки наехал на коллегу. В результате ковш специального автопогрузчика отрубил женщине ноги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Северной Осетии на автомойку привели слонов и искупали их.