Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муж Блиновской лишился компании по добыче руды из-за налоговой

Mash: налоговая ликвидировала бизнес Алексея Блиновского по добыче ископаемых

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Предприниматель Алексей Блиновский лишился своей компании по добыче полезных ископаемых ООО «Нембус». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, налоговая ликвидировала четыре фирмы Блиновского за неверно предоставленные сведения о доходах. «Нембус» за прошлый год потратила 5 тысяч рублей, а заработала ноль. Такие данные заинтересовали сотрудников налоговой, которые обнаружили, что по юридическому адресу представителей компании нет, поэтому фирму решили исключить из реестра.

В процессе ликвидации находятся и другие компании Блиновского: «Океан молодости», «Подари мечту» и «Оливиа групп». Фирмы занимались продажей фармакологической продукции, предоставлением услуг и продажей одежды, ткани и фурнитуры.

В марте Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогеру и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Ранее Ханна рассказала об отношении мужа к ее откровенным клипам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами