Муж Блиновской лишился компании по добыче руды из-за налоговой

Предприниматель Алексей Блиновский лишился своей компании по добыче полезных ископаемых ООО «Нембус». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, налоговая ликвидировала четыре фирмы Блиновского за неверно предоставленные сведения о доходах. «Нембус» за прошлый год потратила 5 тысяч рублей, а заработала ноль. Такие данные заинтересовали сотрудников налоговой, которые обнаружили, что по юридическому адресу представителей компании нет, поэтому фирму решили исключить из реестра.

В процессе ликвидации находятся и другие компании Блиновского: «Океан молодости», «Подари мечту» и «Оливиа групп». Фирмы занимались продажей фармакологической продукции, предоставлением услуг и продажей одежды, ткани и фурнитуры.

В марте Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогеру и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

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