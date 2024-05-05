В Совфеде ответили на слова Зеленского про Бога с шевроном Украины на плече

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Бог якобы носит на плече шеврон с флагом Украины, являются оскорблением. Об этом он сообщил в интервью изданию RT.

«Я скажу, что это очередное глумление над нашими ценностями, над нашей верой. Я считаю это оскорблением», — сказал Цеков.

Он добавил, что Зеленский продолжает быть «артистом».

5 мая Зеленский во время своего пасхального обращения в храме Святой Софии в Киеве сказал, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Он также назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

В воскресенье президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Глава государства отметил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов. Лидер страны также отметил созидательную работу РПЦ, а также других христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие России.

Ранее СБУ пришла с обыском к митрополиту УПЦ Запорожскому и Мелитопольскому.