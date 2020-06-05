Минюст проанализировал введенные из-за коронавируса ограничения

Минюст России проанализировал применение правовых актов, принятых для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

«Минюст России считает, что меры... безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии», — говорится в сообщении на сайте Минюста РФ.

В России выявлено почти 450 тысяч заражений коронавирусом, скончались 5528 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин поручил проверить применение нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19