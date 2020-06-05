Байден назвал 15% американцев «не очень хорошими людьми»

Бывший вице-президент Соединенных Штатов и кандидат Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джозеф Байден заявил, что около 15% американцев являются «не очень хорошими людьми». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Политик подверг критике главу государства Дональда Трампа, отметив, что его деятельность ведет к расколу общества.

Байден считает, что «значительное большинство» американцев — это достойные люди, которые хотят блага для своей страны, однако от 10% до 15% граждан являются «не очень хорошими людьми».

Данное заявление было сделано на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Twitter удалил запись речи Трампа о гибели Джорджа Флойда