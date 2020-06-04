Русскоязычная община в США создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община в Бруклине организовывает патрули для борьбы с мародерами, которые скрываются среди протестующих. Об этом сообщает РИА «Новости».

Активисты ездят на машинах и мотоциклах и сообщают в полицию о подозрительных компаниях или предметах. Глава сообщества «Standing up for NYC» рассказал, что недавно удалось разогнать подозрительную группу иногородних автомобилей.

Русскоговорящая община также обращалась к властям с просьбой прекратить грабеж на улицах Нью-Йорка, в частности к мэру города и губернатору штата.

«Мэр де Блазио, мы просим вас, пожалуйста, позвольте полиции Нью-Йорка сделать то, что она должна сделать – убрать преступников с улиц Нью-Йорка. Они не имеют отношения к Джорджу Флойду, их интересуют только деньги. Мы поддерживаем мирных демонстрантов», — обратился к главе города один из организаторов движения Исаак Болтянский.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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