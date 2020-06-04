В США во время протестов пострадали 114 полицейских

Во время протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, пострадали 114 правоохранителей. Об этом сообщил генпрокурор Уильям Барр.

По его данным, различные травмы во время протестов получили 114 представителей правоохранительных органов, из них 22 человека были госпитализированы. Медики диагностировали у них серьезные травмы головы и сотрясение мозга.

«Получили ранения <...> в том числе федеральные агенты, и многие из них были ранены у Белого дома», — цитирует Барра Reuters.

Протесты начались в Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца 25 мая. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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