МВД: новый правовой режим для длительного проживания мигрантов появится в РФ

МВД планирует разработать новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранных граждан на территории РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Планируется... модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в рамках указанной цифровой системы будет создана база данных, где будет храниться информация обо всех приезжих.

Кроме того платформой предусмотрено создание личного кабинета, где мигрант сможет получить необходимые госуслуги и соответствующие уведомления.

Оформлена система будет в виде приложения, которое будет обязательно к установке.

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