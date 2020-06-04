Красноярский губернатор прибыл в Норильск из-за ЧП на ТЭЦ-3
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Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск в связи с разливом нефти из хранилища на ТЭЦ-3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Там рассказали, что Усс осмотрит место разлива топлива. Кроме того, он проведет совещание с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.
29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.
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