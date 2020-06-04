Красноярский губернатор прибыл в Норильск из-за ЧП на ТЭЦ-3

__is_photorep_included13105915: 1

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск в связи с разливом нефти из хранилища на ТЭЦ-3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Там рассказали, что Усс осмотрит место разлива топлива. Кроме того, он проведет совещание с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин согласился ввести федеральную ЧС из-за разлива нефти

— Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске