Попадавшие в Москве деревья повредили 11 машин

В Москве при падении деревьев пострадали 11 машин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По уточненным данным, произошло падение 33 деревьев, повреждены 11 автомашин», — сказал он.

Отмечается, что пострадавших людей нет.

Ранее в МЧС предупредили о сильных дождях с грозой и ветре до 17 м/с.

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