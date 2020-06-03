В Грозном ураганный ветер повредил крыши домов

В городе Грозный Чеченской республики ураганный ветер повредил крыши домов и школы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Повреждена кровля школы №49, на площади около 400 квадратных метров, в Гудермесе и Урус-Мартане также повреждены кровли жилых пятиэтажек», — говорится в сообщении.

Ранее Чеченский центр гидрометеорологии предупредил, что 3 и 4 июня ожидаются сильные дожди, гроза и ураганный ветер до 20-25 метров в секунду.