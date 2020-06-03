В Крыму обвиняемый в убийстве шестилетней девочки арестован на два месяца

В Крыму суд отправил под арест до 1 августа мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

«Суд... постановил избрать в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений,... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — по 1 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями поехала на рыбалку. Крестный девочки предложил проводить ее до дома. Предполагается, что по дороге 39-летний мужчина надругался над ней, а после утопил. Об исчезновении девочки сообщила бабушка.

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