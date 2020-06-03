Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
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Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
Отмечается, что начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 был задержан в рамках расследования ЧП.
По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод» и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.
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