Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Отмечается, что начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 был задержан в рамках расследования ЧП.

По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод» и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

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