Тренер «Металлурга» назвал легионера «Динамо» курицей

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в ходе пресс-конференции сравнил с курицей стиль игры нападающего легионера московского «Динамо» Максима Комтуа.

«Не буду оскорблять канадского легионера, но смешно просто. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Видите, оскорбил все-таки», — сказал Разин.

Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Динамо». Шайбы в составе победителей забросили Егор Римашевский, Максим Комтуа, Антон Слепышев и Ансель Галимов. У гостей отличился Валерий Орехов на 28-й минуте.

В третьем период хоккеист «Металлурга» Александр Петунин слегка толкнул Комтуа со спины, после чего канадец упал на лед.

После этой встречи «Динамо» с 72 очками занимает шестую строчку на Западе. «Металлург», уступив в третьем матче подряд, остается лидером Восточной конференции с 95 очками. Обе команды обеспечили участие в Кубке Гагарина.

Следующий матч «Динамо» проведет 4 марта против «Автомобилиста», а «Металлург» 3 марта встретится с минским «Динамо» на выезде.

Ранее «Сочи» победил «Торпедо» в матче КХЛ, который прерывали из-за угрозы БПЛА.