Общество

Число жертв удара по начальной школе в Иране превысило 160

Fars: в результате удара по школе на юге Ирана погибли 165 человек
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Число погибших при атаке на начальную школу для девочек в иранском Минабе достигло 165, передает Fars со ссылкой на местные власти.

В субботу, 28 февраля, Израиль и США объявили о начале военных операций «Рык льва» и «Эпическая ярость», направленных против Ирана. Ракетным ударам подверглись иранские города, включая Тегеран и Бушер. По данным Исламской Республики, в результате прямого попадания ракеты в здание школы в Минабе могли погибнуть около 160 человек, разбор завалов продолжается.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил удар США и Израиля по учебному заведению на юге страны и назвал его «актом варварства». Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс заявил, что Вашингтон начал проверку обстоятельств ракетного удара по школе. Он подчеркнул, что защита мирных жителей остается для Вашингтона приоритетом и американская сторона намерена продолжать принимать все возможные меры предосторожности для снижения риска «непреднамеренного» ущерба.

Ранее появилось фото 14-месячной внучки верховного лидера Ирана, погибшей вместе с дедом.

 
