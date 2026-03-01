Размер шрифта
Колосков осудил перенос матча РПЛ «Сочи» — «Спартак»

Колосков усомнился в правильности переноса матча РПЛ «Сочи» — «Спартак»
Владимир Трефилов/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о переносе матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» из-за угрозы атаки БПЛА. Его слова передает «Советский спорт».

«У нас вся территория России под ударом, к сожалению. В Воронеже стреляют, в Волгограде стреляют. Что, из Воронежа игры переносить? Эти вопросы надо Алаеву задавать, он вам расскажет, кто этим руководит, — заявил Колосков.

Изначально матч должен был пройти 1 марта на стадионе «Фишт» в 16:30 московскому времени, позже его отложили на 17:30 по мск. Однако из-за введенного в городе режима беспилотной опасности было принято решение о переносе игры на 2 марта в 15:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве.

Ранее президент РПЛ выступил с заявлением после переноса матча «Сочи» и «Спартака».

 
