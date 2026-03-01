Трамп назвал примерные сроки военной операции против Ирана

Трамп: операция против Ирана может занять около четырех недель

Военная операция против Ирана может продлиться около четырех недель. Об этом в телефонном интервью британской газете Daily Mail заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, в Вашингтоне при планировании боевых действий против Ирана рассчитывали, что они будут идти примерно четыре недели. Трамп подчеркнул, что Иран является большой страной, поэтому военная операция займет примерно столько времени или даже меньше.

1 марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии столкнулись с дилеммой в оценке нападения США и Израиля на Иран.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

