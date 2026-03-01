В Иране заявили о новой волне ударов по Израилю и американским целям на Ближнем Востоке

КСИР: начался девятый этап атак на Израиль и американские цели

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале Ираном девятого этапа операции «Правдивое обещание-4» против Израиля и Соединенных Штатов. Об этом сообщает государственное телевидение и радиовещание Ирана.

Новая волна иранских атак направлена на цели, расположенные на оккупированных Израилем территориях и на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

1 марта стало известно, что Франция, Германия и Великобритания пригрозили лишить Иран способности запускать ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В этот же день президент США Дональд Трамп допустил приостановку ударов по Ирану в том случае, если Тегеран удовлетворит требования Вашингтона в рамках переговоров.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

