Российские теннисисты застряли в Дубае после турнира

Медведев и Рублев не могут вылететь из Дубая из-за обострения на Ближнем Востоке

Российские и зарубежные теннисисты не могут улететь из Дубая из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает «Чемпионат.com».

Россиянин Даниил Медведев после победы на турнире категории ATP-500 в Дубае должен отправиться на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, говорится в материале.

«Закрыто воздушное пространство, естественно — никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно же, надолго это или нет. Поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы, дни. Они постепенно продлевают закрытие аэропорта», — описал происходящее Медведев и заверил, что все нормально.

В статье говорится, что из Дубая не могут улететь и полуфиналист ATP-500 Андрей Рублев, финалист Таллон Грикспор, участники парного решающего матча Харри Хелиовара, Анри Паттен, Марсело Аревало и Мате Павич.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов. Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство закрыто над несколькими странами, в том числе над ОАЭ. В Дубае с утра работала система ПВО, в городе прозвучали десятки взрывов, накануне обломки ракеты упали на пятизвездочный отель.

Ранее застрявшая в Катаре россиянка рассказала о развороте своего рейса.