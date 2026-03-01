Размер шрифта
В части Севастополя и Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии

Развожаев: в некоторых районах Севастополя отключилось электричество
Shutterstock/Creative Cat Studio

В некоторых районах Севастополя произошло отключение электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он пояснил, что по предварительной информации, причиной отсутствия света стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. В связи с этим без электричества остались районы города, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7 и 15: Балаклава, Казачья, Камышовая и Стрелецкая бухты, Фиолент, центр Севастополя.

Об аварии на магистральных электросетях также сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В результате ее в ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии.

Спустя 18 минут Развожаев заявил о восстановлении подачи света во всех районах Севастополя. По его словам, специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему и включают объекты генерации.

О восстановлении подачи электроэнергии в ряде районов Крыма также сообщил Крючков. Он отметил, что работа аварийных бригад продолжается, в ближайшее время энергоснабжение всех городов и районов Крыма будет восстановлено.

27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что десятки тысяч жителей Белгорода остались без света после того, как Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики города.

Ранее часть Запорожской области осталась без света.

 
