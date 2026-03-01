Размер шрифта
ЦАХАЛ заявил о поражении десятков военных командных центров в Тегеране

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по десяткам командных центров в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об обстреле Тегерана.

Согласно публикации, в ходе крупномасштабной волны ударов были поражены десятки военных командных центров — штабы КСИР (иранского Корпуса стражей исламской революции), иранской разведки, ВВС Исламской Республики и другие объекты. Атака произошла после того, как израильские ВВС добились превосходства в небе над иранской столицей.

«Удары были нанесены по командным центрам, в которых разведка ЦАХАЛ обнаружила активное оперативное присутствие персонала иранского режима, ответственного за управление боевыми операциями», — говорится в пресс-релизе.

Там подчеркивается, что в результате ударов был ликвидирован персонал центрального военного штаба Исламской Республики. В ЦАХАЛ пообещали продолжить атаки на Иран.

Накануне США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана обратился к нации.

 
