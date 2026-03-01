Мерц высказался об ударах США и Израиля по Ирану

Мерц: власти ФРГ оказалась перед дилеммой из-за нападения США и Израиля на Иран

Власти Германии столкнулись с дилеммой в оценке нападения США и Израиля на Иран. Об этом в ходе пресс-конференции в Берлине заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.

По его словам, в немецком правительстве подробно обсудили международно-правовую оценку того, что «в настоящее время происходит».

«Мы видим дилемму», — сказал политик.

Он выразил мнение, что шаги, которые в последние десятилетия в рамках международного права были сделаны в отношении Ирана, якобы «ни на что не повлияли».

«Это ставит нас перед дилеммой», — отметил Мерц.

Также он заявил, что операция против Ирана сопряжена с рисками, которые пока трудно прогнозировать.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сенате США назвали «жалкой» позицию Европы по Ирану.