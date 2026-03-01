Размер шрифта
Азербайджан эвакуировал группу россиян из Ирана

Азербайджан эвакуировал из Ирана группу из около 15 россиян
Мурад Оруджев/РИА Новости

Азербайджанская сторона эвакуировала из Ирана группу из около 15 граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в государственной погранслужбе Азербайджана.

Там заявили, что процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по иранской территории продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара».

«Чуть ранее была эвакуирована группа из порядка 15 россиян», — сказали в госпогранслужбе.

Днем 1 марта сообщалось, что Азербайджан содействует России в вопросе эвакуации ее граждан из Ирана. Азербайджанская сторона уже выдала разрешение на пересечение границы с Ираном 500 россиянам в рамках эвакуации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, есть ли пострадавшие среди россиян в Иране.

 
