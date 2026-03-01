Азербайджан эвакуировал группу россиян из Ирана

Азербайджан эвакуировал из Ирана группу из около 15 россиян

Азербайджанская сторона эвакуировала из Ирана группу из около 15 граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в государственной погранслужбе Азербайджана.

Там заявили, что процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по иранской территории продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара».

«Чуть ранее была эвакуирована группа из порядка 15 россиян», — сказали в госпогранслужбе.

Днем 1 марта сообщалось, что Азербайджан содействует России в вопросе эвакуации ее граждан из Ирана. Азербайджанская сторона уже выдала разрешение на пересечение границы с Ираном 500 россиянам в рамках эвакуации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

