Российские гимнасты стали победителями этапа клубного чемпионата Италии

Российские гимнасты Мельникова и Духно стали победителями чемпионата Италии
Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Арсений Духно стали победителями в командном зачете этапf клубного чемпионата Италии.

Мельникова представляла клуб Libertas Vercelli. По итогам соревнований команда набрала 162,500 балла и заняла первое место. Духно выступал за команду Pro Carate, которая заработала 240,150 балла и также поднялась на пьедестал с золотом. Оба спортсмена принимают участие в турнире в качестве легионеров.

Следующий этап клубного чемпионата страны состоится 13-14 марта в Биелле.

4 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее лидерства в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Ранее Мельникову назвали самым влиятельным спортсменом России.

 
