Президент РПЛ выступил с заявлением после переноса матча «Сочи» и «Спартака»

Президент РПЛ Алаев объяснил расписанием «Спартака» новое время матча с «Сочи»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев объяснил перенос матча 19-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Его слова передает «Чемпионат».

«Проведя консультации с клубами «Сочи» и «Спартак», я принял решение о проведении игры в 15:00. Раннее начало обусловлено в том числе грядущей встречей между «Спартаком» и московским «Динамо», которая состоится 5 марта. Ввиду обстоятельств «Спартак» имеет меньше дней на подготовку, но более раннее возвращение в Москву позволит команде быстрее войти в подготовительный режим», — заявил Алаев.

Изначально матч должен был пройти 1 марта на стадионе «Фишт» в 16:30 московскому времени, позже его отложили на 17:30 по мск. Однако из-за введенного в городе режима беспилотной опасности было принято решение о переносе игры на 2 марта в 15:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве. 1 марта был на полчаса перенесен старт матча Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо», в Новороссийске также звучит воздушная тревога.

Ранее ЦСКА уступил «Ахмату» в матче РПЛ с двумя отмененными мячами.

 
